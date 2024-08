StrettoWeb

Grande entusiasmo a Serra San Bruno, cittadina in provincia di Vibo Valentia, famosa per la Certosa, per lo spettacolare raduno delle Fiat 500, che si è svolto domenica scorsa.

Tanti appassionati hanno inondato le strade di Sera San Bruno con le intramontabili auto destando grande curiosità tra numerosi cittadini.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb:

