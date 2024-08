Serie D, risultati Coppa Italia: bene il Siracusa, Nissa e Locri KO

StrettoWeb

A due settimane dall’inizio del campionato di Serie D, domenica di Coppa Italia per le compagini di quarta serie. Domenica prossima si giocherà il primo turno, che vedrà impegnate Reggina e Vibonese. Oggi in campo, tra le altre, Siracusa, Nissa e Locri.

Tutto facile per gli aretusei, considerati la grande favorita del raggruppamento. 2-0 facile facile alla Sancataldese, regolata dopo mezz’ora per via delle reti di Baldan e Alma. Nissa e Locri cadono invece ai rigori rispettivamente contro Enna e Paternò, neopromosse. L’ambiziosa Nissa perde per 3-4 dopo l’1-1 nei regolamentari, Locri fermato 4-5 dopo lo 0-0 precedente.

