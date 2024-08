Serie C, gong di mercato: Catania scatenato con 4 colpi, ci sono anche De Rose e Inglese

StrettoWeb

In Italia si è chiuso oggi, con il gong di mezzanotte, il calciomercato dei Professionisti. Niente più trattative tra squadre Prof in Serie A, B e C. Guardando al nostro territorio, l’unica a muoversi con forza in questo ultimo giorno è stato il Catania, ma era prevedibile alla luce dei tanti rinforzi pronti solo a essere annunciati. Qui di seguito la panoramica riguardante calabresi e siciliane del girone C.

Scatenato il Catania, come detto: dopo i tantissimi annunci di ieri oggi ha ufficializzato altri movimenti. Il primo è il colpo Matteo Stoppa dalla Sampdoria: arriva a titolo definitivo e firma un triennale. L’anno scorso ha giocato a Catanzaro. Il secondo è, sempre dalla Sampdoria, l’albanese classe 2001 Ertijon Gega. Per lui un biennale. Spazio anche per il pupillo di Toscano, Mimmo De Rose, mentre mancava solo l’ufficialità per il colpo Inglese, che aveva firmato ieri. Salutano invece Di Carmine e De Luca. Con i colpi di ieri e oggi, però, il Catania si conferma una super corazzata, tra le squadre da battere.

Il Trapani ha annunciato le cessioni di Bolcano, Muscas, Benassai e Pozzi, mentre ha ufficializzato Benedetti e D’Aniello. Il Crotone, invece, ha annunciato Armini e Akpa Akpro.

