Serie C: il Crotone inizia bene, il Trapani agguanta il Foggia al 96′

Comincia bene il campionato di Serie C del Crotone, che per il terzo anno di fila tenta il ritorno in Serie B. La squadra di mister Longo regola abilmente per 2-0 il Team Altamura nella serata dei posticipi del girone C. La sfida dura praticamente venti minuti: tra 17′ e 19′, infatti, uno-due letale di Vitale e Tumminello, i quali portano i pitagorici sul doppio vantaggio, punteggio che resterà tale fino alla fine.

Debutto con pari al fotofinish, invece, per l’ambizioso Trapani di Antonini, in grado di agguantare il Foggia, in casa propria, al 96′, per il 2-2 finale. Vantaggio di Emmausso al 23′, pari di Kanouté a ridosso dell’intervallo e nuovo vantaggio locale ad inizio ripresa per via dell’autorete di Sabatino. Quando la gara sembrava concludersi sul 2-1, ecco l’insperato pari granata con il nuovo arrivato Lescano.

Risultati Serie C

Sorrento-Catania 0-0

Giugliano-Taranto 1-0

Juventus U23-Audace Cerignola 3-4

Latina-Casertana 1-1

Picerno-Avellino 4-1

Messina-Potenza 2-2

Turris-Monopoli 0-2

Crotone-Altamura 2-0

Benevento-Cavese 2-1

Foggia-Trapani 2-2

Classifica Serie C

Picerno 3 Audace Cerignola 3 Crotone 3 Monopoli 3 Benevento 3 Giugliano 3 Messina 1 Foggia 1 Potenza 1 Trapani 1 Latina 1 Casertana 1 Sorrento 1 Catania 1 Juventus U23 0 Cavese 0 Avellino 0 Taranto 0 Turris 0 Altamura 0

