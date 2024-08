Serie B, il tabellone impazzito: segna il Pisa, ma il gol è del… Catania. Il motivo

StrettoWeb

Scene di ordinaria follia. Follia di un maxischermo impazzito che scambia nomi di squadre e loghi. E’ successo davvero, ieri sera, nel corso di Pisa-Spezia, terminato 2-2. Rimonta della squadra di Inzaghi, che nel primo tempo era sotto di due reti. Il “fatto strano” accade alla fine della prima frazione, dopo il gol dell’1-2 dei toscani.

Segna Toure, lo stadio esulta ma il monitor segnala… “gol Catania”. L’immagine, scattata da qualcuno, è poi diventata virale sui social. E la domanda sorge spontanea: cosa c’entra il Catania? Non solo non era l’avversario di ieri sera, ma gioca per giunta in un’altra categoria, la Serie C. C’è, però, una spiegazione. Lo stadio del Pisa, l’Arena Garibaldi, avrebbe infatti dovuto ospitare Carrarese-Catania di Coppa Italia, la settimana scorsa, ma poi si è giocato a Chiavari.

