Serie B, un bel Cosenza supera 2-0 il Foggia in amichevole al Marulla

Un bel Cosenza supera 2-0 il Foggia in amichevole allo stadio Gigi Marulla. Le reti nel secondo tempo: Mazzocchi al volo dopo un servizio di Ciervo, Zilli di testa su cross di Martino. Un buon risultato per i calabresi in attesa dell’inizio del campionato di Serie B.

Cosenza-Foggia: 2-0

GOL: 3’st Mazzocchi, 43′ st Zilli

COSENZA: Micai (31′ st Vettorel), Hristov, Camporese (21′ st Dalle Mura), Caporale (39′ st Begheldo), Charlys (14′ st Kourfalidis), Kouan (14′ st Rizzo Pinna) , Florenzi (31’st Contiero), D’Orazio (14′ st Martino), Ciervo (31′ st Barone), Mazzocchi (21′ st Novello), Fumagalli (21′ st Zilli). A disp.: Baldi, Begheldo. All. Alvini.

FOGGIA: De Lucia (46′ Perina), Silvestro (23′ st Felicioli), Salines, Tascone, Ercolani (31′ st Castaldi), Camigliano, Zunno, Danzi (31′ st Pazienza), Sarr, Millico, Emmausso. A disp.: De Simone, De Lucia, Conte, Parodi, Agnelli, Santaniello, Orlando, Colao, Carrozza, Papazov. All. Brambilla

ARBITRO: Sig. Cosso Francesco di Reggio Calabria. Assistenti: Sig. Vigile Mario di Cosenza e Sig. Pedone Vincenzo di Reggio Calabria.

