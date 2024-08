Serie B, si chiude il mercato: Catanzaro e Cosenza chiudono coi botti. Tutti i NOMI

StrettoWeb

Si è chiusa la sessione relativa ai Professionisti, quindi anche in Serie B. Catanzaro, Cosenza e Palermo si sono mosse fino all’ultimo per provare a migliorare la rosa alla luce di questo avvio. Non male quello dei rossoblu, vanificato però dalla stangata con il -4 in classifica; un po’ lento per ora quello dei giallorossi, che hanno ottenuto solo due punti in tre gare, con due pari interni; mentre i rosanero hanno sbancato Cremona dopo due sconfitte alle prime due.

I movimenti dell’ultima giornata

Intanto, sul fronte mercato, il Cosenza fa registrare le uscite del portiere Thomas Pompei all’Atletico Ascoli e del centrocampista Alessandro Arioli al Chieti, entrambi in prestito. Sul gong, passaggio di Marras alla Reggiana, mentre arrivano Ricci dal Bari e Strizzolo dalla Cremonese. Quest’ultimo era l’attaccante che mancava ad Alvini dopo i sondaggi su diversi numeri 9.

Anche il Catanzaro si è mosso nelle ultime ore, con gli importanti arrivi innanzitutto di La Mantia e Coulibaly. Ottimo colpo anche quello dell’esterno offensivo D’Alessandro dal Monza. L’ultimo arrivo è stato quello del difensore austriaco Philipp Breit, classe 2003. Ceduto Curcio alla Ternana.

Il Palermo cede Broh al Padova a titolo definitivo e annuncia Jeremy Le Douaron dallo Stade Brestois 29. Per lui contratto di cinque anni.

