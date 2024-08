Serie B: il Catanzaro perde a Cesena, pari Cosenza

StrettoWeb

Si completa il turno infrasettimanale di Serie B. Questa sera in campo Catanzaro e Cosenza. Per i giallorossi, alla prima in trasferta dopo due partite in casa, arriva la sconfitta. A Cesena, stop per 2-0. Kargbo al quarto d’ora e Adamo in avvio di ripresa i marcatori della sfida. Per i calabresi, dunque, appuntamento rimandato con la vittoria. La squadra di Caserta rimane a soli due punti in graduatoria dopo tre gare. Il Cosenza, invece, rimane imbattuto in casa e strappa un pari a reti bianche al Marulla. 0-0 contro lo Spezia dopo la beffa a Mantova e la vittoria contro la Cremonese.

Risultati Serie B

Bari-Sassuolo 1-1

Carrarese-Sudtirol 2-0

Cittadella-Pisa 1-1

Cremonese-Palermo 0-1

Frosinone-Modena 1-1

Reggiana-Brescia 2-0

Salernitana-Sampdoria 3-2

Cesena-Catanzaro 2-0

Cosenza-Spezia 0-0

Juve Stabia-Mantova 1-0

Classifica Serie B

Reggiana 7 Juve Stabia 7 Salernitana 6 Sudtirol 6 Cesena 6 Pisa 5 Sassuolo 5 Spezia 4 Mantova 4 Modena 4 Cittadella 4 Cosenza 4 Palermo 3 Carrarese 3 Cremonese 3 Brescia 3 Catanzaro 2 Frosinone 2 Sampdoria 1 Bari 1

