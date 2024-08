Sentenza ATO3 / Messinambiente, Gioveni: “quali rischi per Palazzo Zanca? Urge confronto con Basile”

StrettoWeb

“Che rischi di natura economico-finanziaria potranno esserci per Palazzo zanca dopo la sentenza che ha visto soccombere ATO 3 nei confronti di Messinambiente?”. A porsi questo legittimo interrogativo è il capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni che chiederà un’audizione urgente del sindaco Basile in Commissione Bilancio affinché relazioni in Aula sulle conseguenze di un provvedimento giudiziario che quanto meno merita un approfondimento in Aula.

“Il debito di ben 36 milioni di euro che ATO 3 dovrà versare a Messinambiente – evidenzia Gioveni – non può a mio avviso non avere ripercussioni più o meno dirette sul socio di maggioranza al 90% pur trattandosi di una società in liquidazione, così come la stessa Messinambiente, ormai fallita ma gestita da una curatela, non può certamente, a seguito di questa sentenza che le dà ragione, non soddisfare i legittimi interessi dei creditori rispetto ai quali il Comune in tutto questo dovrebbe fare da garante! Insomma – prosegue il consigliere – non volendo sembrare disfattista o troppo preoccupato, siamo di fronte ad una sorta tela di Penelope che potrebbe innescare una pesante miccia nel percorso virtuoso di riequilibrio finanziario che ormai risulta concretamente avviato”.

“O per essere ancora più preciso – insiste l’esponente di FdI – si può paragonare questa grottesca vicenda al classico cane che si morde la coda visto che il Comune di Messina, pur essendo le due società in condizioni giuridiche diverse, dovrà probabilmente farsi carico del debito essendone o essendone stato per entrambe socio di maggioranza”. “Quindi urge per quanto mi riguarda – conclude Gioveni – un confronto in Aula direttamente col sindaco Basile, col direttore generale e col dirigente dell’Avvocatura affinché chiariscano ufficialmente tutti i passaggi da compiere da qui in avanti e i rischi che più o meno possono sorgere sugli equilibri di bilancio attuali e futuri dell’Ente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.