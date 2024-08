Seminara, si è svolto ieri il corteo storico alla Corte di Carlo V

StrettoWeb

Si e svolto ieri a Seminara il corteo storico alla Corte di Carlo V. Come si evince nel video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, tantissime le presenze ieri hanno preso parte al corteo che ha fatto rivivere al paese reggino la stessa atmosfera di quando nel 1535 Carlo V si recò di passaggio dalla Tunisia. Durante il corteo, che ha raggiunto la 29esima edizione, si è sfilato con abiti d’epoca, a cavallo e hanno preso parte anche gli sbandieratori e tanti artisti di strada e oltre 170 figuranti che sfileranno per le vie del paese.

Si è rivissuto quindi un clima che ha riportato nel tempo con lo spirito dei seminaresi che ci tengono molto a ripetere ogni anno questa tradizione.

Seminara: le immagini del corteo alla Corte di Carlo V

