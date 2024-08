Per la scuola calcio Real Villa l’imperativo è “crescere”

StrettoWeb

La scuola calcio Real Villa procede a passo spedito verso l’inizio della nuova stagione con rinnovate ambizioni e forti motivazioni: numeri importanti, tanta qualità e l’obiettivo di alzare ogni anno l’asticella. É questa la mission della società del presidente Piero Aragona e dei soci che, a fronte dell’ottimo lavoro svolto nella stagione precedente, quest’anno punta ad innalzare, principalmente, la qualità tecnica della scuola calcio che, si conferma ogni anno di più quale valore aggiunto sul territorio, soprattutto sotto il profilo sociale per il ruolo formativo, sportivo ed educativo esercitato a favore delle giovani generazioni. La società ha integrato il parco istruttori con persone di elevato spessore tecnico e professionale: i ragazzi saranno seguiti dagli staff tecnici con dovizia di particolare e li accompagneranno in un percorso di crescita sportiva e fisica ma, anche psicologica.

Ecco perché, un altro aspetto importante che la società neroverde non vorrà trascurare, sarà appunto la formazione del carattere del bambino così come la tecnica. La scuola calcio Real Villa promuove, inoltre, valori educativi come il fair play, la disciplina, il lavoro di squadra e il rispetto, in modo tale da crescere i piccoli atleti nel segno della responsabilità e rispetto. A partire dalla prossima stagione l’organico del settore giovanile sarà completato con l’introduzione della categoria Allievi che andrà ad integrare quelle già esistenti: Primi Calci, Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, e Giovanissimi, coprendo così tutte le fasce d’età. Un obiettivo che i dirigenti si erano prefissi dalla scorsa stagione e che è stato raggiunto. E’ la conferma di un lavoro che parte da lontano, frutto della competenza, serietà, passione e comunione d’intenti che animano il gruppo dirigente e lo staff tecnico del Real Villa.

