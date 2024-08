Scilla, l’ascensore è già rotto in piena estate e nel borgo esplode il caos | FOTO LIVE

StrettoWeb

L’ascensore di Scilla è già rotto, solo un paio di anni dopo l’inaugurazione e poco più di tre mesi dopo del regolare bando di affidamento. La fondamentale infrastruttura che collega la Marina Grande al centro del borgo turistico della Costa Viola, una delle mete più ambite e apprezzate della provincia di Reggio Calabria, è ferma da questa mattina dopo che due giorni fa era già rimasto bloccato circa quattro ore per un altro guasto.

Non è chiaro quale sia il problema tecnico occorso. Di fatto l’ascensore è fermo, l’impianto è chiuso ed è partita la speculazione di chi propone di accompagnare i turisti dalla piazza San Rocco alla Marina Grande alla clamorosa cifra di dieci euro.

Turisti e vacanzieri imbufaliti per la brutta sorpresa che rischia di compromettere il mese del pienone per eccellenza, che per Scilla – appunto – è proprio agosto.

