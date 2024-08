Santo Stefano, importante convegno organizzato dal gruppo comunale AIDO

StrettoWeb

“Il potere del dono , la vita oltre la vita “ Si è tenuto nei giorni scorsi presso l’auditorium ex sala Del Carmine il primo importante convegno organizzato dal gruppo comunale AIDO di Santo Sfefano in Aspromonte. A fare gli onori di casa la presidente AIDO del gruppo comunale Francesca Pintomalli affiancata dal Presidente AIDO Regionale Nicola Pavone promotore indiscusso dell evento, dal vice presidente vicario AIDO provinciale Vincenzo Vitale , affiancati e sostenuti da Francesco Malara Sindaco attento e dedito allo sviluppo sociale e solidale del Comprensorio che ha evidenziato orgogliosamente come il comune di Santo Stefano in Aspromonte sia caratterizzato dalla numerositá di associazioni di volontariato e da un gran numero di volontari iscritti in proporzione ai potenziali donatori. La stessa amministrazione infatti ha adottato il sistema CIA (carta di identità elettronica ) dando anche la possibilità di dare consenso alla donazione di organi e tessuti dichiarando un semplice sì in fase di rilascio della stessa C.I. ed ha fortemente promosso la costituzione dello stesso gruppo AIDO.

Ospiti di eccezione i relatori : Dott. Pellegrino Mancini , coordinatore del Centro Regionale Trapianti Dott. Demetrio Labate , coordiantorore ospedaliero attività donazione organi e tessuti Dott.ssa Rosa Veccia , dirigente Asp di RC e segretaria AIDO regione Calabria Dott. Francesco Puntillo Segretario Frinted Reggio Calabria Diretto e coordinato dalla presidente Aido Francesca Pintomalli la quale molto orgogliosa della costituzione di questo gruppo , nato nel dicembre 2023 , con questo evento , attraverso le preziose testimonianze ospitate , ha dato voce a quello che è l ‘urlo disperato di chi è in attesa di un’ultima speranza , la gioia di rinascita di chi ha ricominciato a vivere , e l’amore infinito di chi, donatore /parente del donatore , ha scelto quel SÌ , consapevole di aver riacceso la speranza ad un altro essere umano e far continuare a vivere una parte della persona amata nel corpo del trapiantato . Argomenti forti, sentiti , sviluppati e concretizzati da numeri chiari grazie all’intervento del dott. Mancini che ha spiegato nel dettaglio L’importanza e le conseguenze di un semplicissimo SI, dal dott. Labate che ha introdotto e delucidato tutte le fasi di tracciabilità e sicurezza dal prelievo al trapianto dell’organo , la dott. Veccia che ha esposto in maniera brillante l ‘aspetto psicologico vissuto sia dal donatore / parenti del donatore sia dal ricevente e con le conclusioni del dott. Puntillo con il suo intervento approcciandosi dal punto di vista morale “perché donare“.

Numerosi gli ospiti , attenti e coinvolti dal tema che potrebbe riguardare ognuno di noi . A dare un tocco diverso che sa tutto di volontariato , i numerosi volontari di Croce Rossa di Vallata del Gallico, che con le loro uniformi hanno colorato la platea di ospiti , guidati e sostenuti dal vice presidente dott. Diego Coppola, ed ancora altre associazioni presenti e concreti sul territorio , quale ADSPEM “sezione Natalia e Giuseppe” di Sanfo Sfefano in Aspromonte che scende in piazza con appuntamenti costanti e continua con la campagna di reclutamento donatori, rappresentata dal Dott. Antonino Maria Nucara ,l’associazione culturale rappresentata dal Dott. Rocco Aurelio Musolino.

A concludere gli interventi Don Vincenzo Attisano quale rappresentare delle autorità religiose , che ha dato voce al punto di vista spirituale dell’approccio ad un SI per la donazione degli organi , rilasciando la Santa Benedizione ai presenti . A termine dell’evento l’artista e poetessa “Mafrica Carmela Rosa , nata e cresciuta a Melito di Porto Salvo , conosciuta per le sue numerose opere in tutto il mondo , di recente selezionata per Lisbona mostra itinerante d’arte sacra , ha donato all’Aido comunale ai finì di una successiva raccolta fondi, un quadro dal titolo “la vita oltre la vita “ dipinto con tecnica mista su tela, che ritrae un grande cuore traboccante di fiori, quale inno alla vita.

