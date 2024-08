Sanità in Sicilia, Schifani: “nomine dei direttori entro lunedì”

StrettoWeb

“A pochi giorni dalla scadenza dei termini, solamente i manager delle Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere di Messina e Ragusa hanno proceduto alla nomina dei direttori amministrativi e sanitari. Si invitano, pertanto, gli altri direttori generali a procedere al completamento della governance entro lunedì 2 settembre“. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Le nomine, effettuate tra soggetti di acclarata competenza e professionalità, spettano in via esclusiva ai manager, nell’ambito dell’autonomia e delle prerogative assegnate loro dalla legge. Il perfezionamento di tutte le procedure è un passaggio essenziale per la definizione degli assetti del sistema sanitario regionale e non sarebbero accettabili ulteriori indugi”, conclude Schifani.

