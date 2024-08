StrettoWeb

“Buon Ferragosto e buona Festa dell’Assunzione di Maria, amici, soprattutto a chi oggi lavora. Oggi “cucino” io, speremm“. E’ quanto ha affermato Matteo Salvini sui social, preparando una frisella e spiegando la ricetta agli utenti che vedono il video.

Il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, è anche il vicepremier del Governo Meloni, è in vacanza in questi giorni in Salento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.