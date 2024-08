Reggio Calabria, l’ultimo commovente saluto a Massimo Scevola: la famiglia ringrazia tutti

StrettoWeb

Grande partecipazione per un personaggio che, dopo aver raccolto, ha seminato tanto. Qualche giorno fa se ne è andato Massimo Scevola, storico personaggio sportivo e calcistico a Reggio Calabria. L’affetto e l’amore nei suoi confronti sono tutti riscontrabili dalla folta presenza ai funerali, al suo ultimo saluto. Un ultimo saluto che, come si può vedere dal video in basso, è stato commovente.

Grande partecipazione anche da parte delle istituzioni: il Sindaco Falcomata, i Deputati Cannizzaro e Princi, i Consiglieri Latella e Quartuccio e persino l’ex capitano e bandiera della Reggina Maurizio Poli. La famiglia Scevola, tramite StrettoWeb, vuole ringraziare la città per la grande partecipazione al funerale.

