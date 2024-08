Da Sala Consilina a Diamante, la storia dell’arista di strada con la passione per l’arpa

StrettoWeb

“La mia passione per questo strumento è nata guardando un documentario 13 anni fa, Geo e Geo, e così ho cominciato per scherzo in una scuola privata. Alla fine questa passione ha ricoperto la mia vita a 360 gradi, proseguendo così gli studi”.

Queste parole sono di Giuseppe Romano, arpista di Sala Consilina presente sul Lungomare di Diamante e intercettato da Graziano Tomarchio per il suo servizio su StrettoWeb. Giuseppe è un artista di strada che racconta la sua storia e la sua passione trasformatasi.

