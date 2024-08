Sagra dell’olio a Seminara, grande festa: interviste, retroscena e origini dell’evento

StrettoWeb

Festa, musica, colori, divertimento, retroscena, origini. Fermento a Seminara per la Sagra dell’Olio. Nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb si possono vedere alcune immagini, di contorno ad alcune interviste realizzate nella serata di ieri. Alcune di queste spiegano anche alcuni retroscena sulle origini della festa.

Grandi i numeri e ottimo il coinvolgimento della popolazione per quella che è una vera e propria tradizione. Ma non è finita. Oltre alla serata di ieri tanti altri sono e saranno gli eventi previsti, a corredo della Festa della Madonna Nera. Tra gli ospiti ci saranno anche gli Zero Assoluto.

