Rotatoria di Botteghelle, i Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela inviano all’Anas una bozza di progetto

Si accelera per trovare una soluzione ai problemi viari sulla Statale 113 e in particolare all’incrocio di Botteghelle che collega l’arteria a Milazzo. Facendo seguito agli accordi intercorsi, ed ai sopralluoghi svolti, nei mesi scorsi finalizzati alla individuazione di una soluzione progettuale per la messa in sicurezza dell’intersezione tra la S.S. 113 e la S.P. 73 Ter al Km. 40+640, i sindaci di Milazzo e San Filippo del Mela hanno trasmesso all’Anas la bozza di progetto redatto dagli Uffici tecnici dei due Comuni per le valutazioni conseguenti.

“Si tratta – spiegano Pippo Midili e Gianni Pino – di una “bozza progettuale” che deve essere approfondita, ed eventualmente modificata, con la collaborazione e le indicazioni da parte dei funzionari Anas. Ma sarà fondamentale realizzare l’intervento per ottenere l’indispensabile messa in sicurezza della S.S. 113, vista la situazione delle intersezioni stradali presenti, e considerati i flussi di traffico nella zona, ove si concentrano numerosi vivai ed attività produttive, che determinano un rilevante transito di mezzi pesanti, con conseguenti rischi per la pubblica incolumità”.

La nota di ieri segue quanto convenuto presso gli Uffici dell’assessorato regionale alle Infrastrutture nel corso dell’incontro avuto tra i Comuni, l’assessore regionale Alessandro Aricò ed i dirigenti Anas. L’obiettivo è arrivare presto alla progettazione esecutiva in vista di un possibile inserimento del progetto tra i finanziamenti Stato-Regione.

