Renzi apre al Pd: “con un accordo unitario Meloni va a casa”

Matteo Renzi apre ad un accordo tra Italia Viva e i partiti di centrosinistra per costruzione di un’alternativa al centrodestra guidato da Giorgia Meloni. “Noi ci siamo – rimarca il leader di Italia Viva – se qualcuno dirà che valgono i veti quel qualcuno farà il più grande regalo a Giorgia Meloni”.

“Le alleanze – conclude Renzi – si fanno tra persone e storie diverse, a me non interessa parlare del passato e comunque non sono stato io a firmare i decreti Sicurezza con Salvini a me interessa parlare di futuro. Se c’è la possibilità di fare un accordo, si fa l’accordo e la Meloni va a casa”. Numerose le perplessità da parte del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra.

