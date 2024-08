Piano di riequilibrio, assunzioni, Ponte sullo Stretto, il sindaco di Messina presenta la relazione annuale: “grande impegno”

StrettoWeb

Riprendono, dopo la pausa estiva, i lavori del Consiglio comunale di Messina convocato in seduta straordinaria dal presidente Nello Pergolizzi, per oggi, nell’Aula consiliare di palazzo Zanca. La seduta del Civico consesso è stata dedicata alla trattazione della proposta di deliberazione n° 384 del 14 agosto scorso, avente ad oggetto la “Relazione annuale del Sindaco Federico Basile sullo stato di attuazione del programma, ai sensi dell’art.17 della L.R. n. 7, del 26.08.1992, come modificato dall’art. 119 della L.R. n. 3, del 31 gennaio 2024, periodo 16 giugno 2023 – 30 giugno 2024”, relativa al secondo anno di mandato.

I lavori

Il consiglio comunale del comune di Messina si è aperto con un minuto di silenzio per la morte della piccola Martina, deceduta in un incidente stradale in Calabria. Successivamente il sindaco Federico Basile ha avuto l’opportunità di approfondire le 140 pagine di relazione annuale: “stiamo lavorando con massimo impegno per arrivare agli obiettivi prefissati. Ricordo a tutti il successo dell’approvazione del piano di riequilibrio: sin da subito abbiamo puntato sulla stabilità economica dell’ente. Abbiamo fatto un gran lavoro sul Pums, avviate nuove assunzioni e lavorato con determinazione alla spesa dei fondi Pon 21-27. Sul Ponte sullo Stretto permangono dei dubbi ma devo dare atto del gran lavoro che sta facendo la Commissione Ponte”, rimarca Basile.

“Siamo, altresì, impegnati per l’apertura di nuovi cantieri in città per renderla sempre più moderna. Da sottolineare il gran lavoro sul progetto Pinqua, la determinazione per il Porto di Tremestieri, la via don Blasco dove permangono dei lavori, il lavoro sulle scuole e l’adeguamento sismico. L’impegno per turismo e cultura. Da rimarcare il progetto della creazione di una casa di Antonello, l’allargamento del cimitero di Granatari e la rete di videosorveglianza. Siamo vigili a 360° per migliorare la nostra città”, conclude Basile.

