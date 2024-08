StrettoWeb

Il Viminale sarebbe favorevole all’election day per le prossime elezioni regionali in Umbria, Liguria ed Emilia Romagna. Da quanto si apprende, il ministero sarebbe d’accordo a un accorpamento, ma questo potrà avvenire solo “con il pieno e totale assenso delle Regioni che hanno autonomia in materia”, sottolineano le stesse fonti.

Nelle prossime settimane ci saranno quindi interlocuzioni con gli enti preposti per arriva ad una soluzione condivisa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.