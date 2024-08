Regionali Umbria, tecnicamente impercorribile il voto ad ottobre

StrettoWeb

Per l’Umbria sarebbe tecnicamente impercorribile fissare ad ottobre, come la Liguria, le elezioni regionali. Secondo quanto risulta all’Ansa la data più probabile resta quindi il 17 novembre, con l’Emilia Romagna, ma potrebbe essere valutato lo slittamento a dicembre.

In Umbria la legislatura terminerà a fine ottobre. Votare nello stesso mese viene al momento escluso per una serie di procedure burocratiche propedeutiche al voto. In base alla legge, la data delle urne può essere fissata fino al 60 giorni dopo la fine del mandato di governo.

