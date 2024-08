Regionali, il calabrese Nicola Morra candidato presidente in Liguria

StrettoWeb

Mentre il centrodestra ed il centrosinistra sono alla ricerca dei candidati presidenti per le prossime elezioni regionali in Liguria, il gruppo “Uniti per la Costituzione”, con il consigliere comunale, Mattia Crucioli, ha annunciato che raccoglierà le firme per candidare come governatore l’ex presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, nato a Genova ma cresciuto a Cosenza.

Morra rimane con i pentastellati fino al 2021, poi viene espulso perché è tra i 15 senatori che hanno deciso di non votare la fiducia al Governo Draghi ed è attualmente è consigliere comunale a Vado Ligure.

