Reggio Calabria, via Sbarre Superiori chiusa al traffico per “abitazioni pericolanti” | FOTO E VIDEO

La situazione in cui versa la via Sbarre Superiori a Reggio Calabria è davvero incredibile. La strada è stata chiusa in quanto sono presenti case pericolanti e quindi per questioni di sicurezza è stato limitato l’accesso creando chiaramente disagi ai residenti della zona. La situazione è anche abbastanza precaria per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario che lascia a desiderare a causa della presenza di rifiuti in tutta la via.

Reggio Calabria: le immagini di Via Sbarre Superiori chiusa al traffico

