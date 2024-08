Reggio Calabria, vergogna in pieno centro: rifiuti e scarti di ossa e di animali macellati

StrettoWeb

Stanno continuando i controlli alle discariche abusive effettuate dal Nucleo Operativo Guardie Eco-zoofile/ambientali dell’OIPA in collaborazione con Forza Reggio, grazie anche alle segnalazioni di cittadini stanchi dal cattivo odore e dalla situazione igienico-sanitaria che si crea attorno.

“Nel sopralluogo di ieri nei pressi della spiaggia Candeloro, a pochi passi dai parcheggi del Porto di Reggio Calabria, abbiamo documentato uno scenario davvero terrificante, non solo cattivo odore e rifiuti di tutti i tipi ma anche scarti di ossa e varie di animali macellati. Alla fine dei controlli e accertamenti effettuati sul posto, si è proceduto al verbale di sopralluogo e di comunicazione alle autorità preposte per una bonifica del luogo”. Così in una nota Forza Reggio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.