Reggio Calabria, terribile incidente stradale nel centro storico: giovane in gravi condizioni | LIVE

StrettoWeb

Terribile incidente stradale questa sera intorno alle 21:55 nel centro storico di Reggio Calabria, precisamente in via San Francesco da Paola, tra piazza Sant’Agostino e piazza Duomo. Un motociclista giovanissimo, di circa 20 anni, è riverso a terra all’incrocio con via Melacrino, con gravi ferite al volto. E’ stato prontamente soccorso dagli operatori sanitari del 118, giunti a bordo di un’ambulanza con grande rapidità e intervenuto con straordinaria professionalità per immobilizzare il giovane. Il casco è volato a grande distanza dopo aver attutito l’impatto con l’asfalto. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al GOM per le gravi ferite rimediate alla testa e ad una gamba.

Il motociclista ha perso il controllo della propria moto che è finita al suolo generando scintille sull’asfalto e travolgendo un palo della segnaletica stradale, totalmente piegato sul marciapiede per la forza dell’impatto.

Foto





/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.