Reggio Calabria, sospensione dei lavori del campo sportivo di Pellaro: “altro danno economico alla collettività”

“Nelle ultime settimane, la comunità di Pellaro è rimasta profondamente delusa dall’inaspettata sospensione dei lavori di rifacimento del campo sportivo locale. Nonostante le promesse delle autorità comunali e l’attesa speranzosa della cittadinanza, il cantiere è stato abbandonato, lasciando un senso di sconforto e frustrazione tra gli abitanti. La questione non riguarda solo il mancato completamento di una struttura sportiva, ma si estende a un problema economico e sociale di notevole importanza. Tra i più colpiti da questa inattività vi è la famiglia proprietaria del chiosco estivo situato nelle vicinanze del campo. Tradizionalmente, il chiosco rappresentava un punto di ritrovo per giovani e famiglie, offrendo rinfreschi e un luogo di svago durante le calde serate estive“. E’ quanto scrive in una nota il presidente della sezione di Democrazia Sovrana e Popolare, Domenica Greco

“La mancata riapertura del chiosco non è solo un colpo alle attività ricreative della zona, ma comporta anche significative perdite economiche per la famiglia che lo gestisce. La mancata messa in sicurezza della zona limitrofa al cantiere a fatto sì che il chiosco non possa riaprire, privando così i proprietari di una fondamentale fonte di reddito, oltre che un mancato servizio per i cittadini. Le ripercussioni di questa situazione si avvertono in tutto il quartiere. La mancanza di eventi sportivi e sociali limita le occasioni di aggregazione e impoverisce il tessuto sociale locale. Inoltre, il degrado dell’area attorno al campo sportivo non fa che peggiorare la situazione, contribuendo a un senso generale di abbandono”, evidenzia la nota.

“Le autorità comunali, interpellate sulla questione, hanno addotto varie giustificazioni, dalle difficoltà burocratiche ai problemi di finanziamento. Tuttavia, queste spiegazioni non soddisfano una comunità che vede quotidianamente il potenziale inespresso di un’infrastruttura lasciata a metà. La richiesta di chiarezza e trasparenza da parte dei cittadini è forte: è necessario sapere se e quando i lavori riprenderanno e quali misure verranno prese per evitare ulteriori ritardi. Nel frattempo, la famiglia proprietaria del chiosco rimane in attesa, sperando che il futuro riservi tempi migliori. La solidarietà della comunità è palpabile, ma non basta a colmare il vuoto lasciato da una gestione amministrativa che, finora, ha tradito le aspettative di molti“, rimarca la nota.

“È urgente che le istituzioni locali trovino una soluzione rapida ed efficace per completare i lavori al campo sportivo, riattivando così un circuito economico e sociale vitale per Pellaro. Solo così si potrà restituire alla comunità il suo spazio di aggregazione e alle famiglie coinvolte, la dignità e la sicurezza economica di cui hanno diritto. Il mantra di tale amministrazione è che a fronte di sperpero di denaro pubblico ed un diffondersi di opere incomplete, non si individuano mai i responsabili che tanto danno producono alla collettività“, conclude la nota.

