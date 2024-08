Reggio Calabria, Ryanair porta i turisti e il Comune chiude i musei

StrettoWeb

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che giorno 15 agosto, “il Castello Aragonese e la Pinacoteca Civica resteranno chiusi al pubblico nella giornata di giovedì 15 Agosto 2024”. Una decisione folle e controversa che susciterà sicuramente grandi e comprensibili polemiche in quanto proprio quest’anno stanno arrivando in città tanti turisti grazie ai nuovi voli di Ryanair. Il Comune, che ne combina una al giorno, ha però già compromesso l’estate reggina annunciando un misero programma di eventi a stagione inoltrata e tra l’altro trovando le smentite di alcuni artisti rispetto ai concerti previsti.

Il Comune ha anche appena comunicato ufficialmente che proprio nel giorno di ferragosto il Castello Aragonese, nota meta turistica, e la Pinacoteca Civica, altrettanto ambita dai visitatori, rimarranno chiusi al pubblico proprio nel giorno clou delle festività estive.

In questo modo quindi i turisti che saranno in giro in città per vedere le principali attrazioni culturali, saranno costretti a vagare limitando le visite nei luoghi d’interesse di Reggio Calabria e dovendo rinunciare alla possibilità di godere delle bellezze straordinarie che la città offre per le consuete inefficienze di questa amministrazione comunale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.