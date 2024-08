StrettoWeb

A Reggio Calabria piove, per il terzo giorno di fila, e questa volta in maniera copiosa anche nella zona sud. Allo svincolo di Arangea, verso sud, oltre 2 km di coda, legata ai rallentamenti dovuti alla pioggia e al maltempo sul raccordo.

Raccordo interessato in generale da pesanti allagamenti, l’asfalto non drena e le auto sono costrette a rallentare, come si evince dalle foto a corredo.

