L’incuria ed il degrado caratterizzano la città di Reggio Calabria tra rifiuti, buche per le strade e case senza acqua. A Piazza del Popolo, in pieno centro città, come si evince dal video a corredo dell’articolo, un materasso è stato abbandonato da ignoti.

Di certo non è un buon biglietto da visita per i turisti che stanno visitando la città dello Stretto.



