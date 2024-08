Reggio Calabria, sul Lungomare di Lazzaro la fogna arriva in spiaggia | VIDEO

StrettoWeb

E’ incredibile quanto apparso agli occhi dei vacanzieri che oggi si trovano a Lazzaro, frazione del comune di Motta San Giovanni a pochi chilometri da Reggio Calabria per approfittare di una giornata di mare in una calda domenica di agosto. Le persone arrivate sul lungomare Cicerone hanno notato un clamoroso scarico fognario che arriva in spiaggia in pieno agosto quindi ciò rende impossibile fare il bagno.

Lo scarico della fognatura, come si evince nel video a corredo dell’articolo, scende dalla strada per diversi metri arrivando appunto in spiaggia e rendendo l’aria irrespirabile.

Le immagini della fogna che sgorga sulla spiaggia di Lazzaro

