Reggio Calabria, il Comune cambia gli orari del campo CONI: chiusure e restrizioni per tutto Agosto

StrettoWeb

Altro che attenzione e sensibilità per lo sport e gli sportivi! Il Comune di Reggio Calabria ha annunciato per il mese di agosto nuovi orari del campo CONI Penna, l’unico impianto sportivo pubblico della città in cui i giovani atleti possono allenarsi. La decisione, comunicata nei giorni scorsi sul sito ufficiale del comune, ha decorrenza da sabato 10 agosto: già nel weekend, infatti, il campo CONI ha chiuso completamente i battenti nella giornata di sabato 10 agosto per non meglio specificate “ragioni tecniche“.

Da oggi e per questa settimana, il campo CONI aprirà dalle 7:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 21 soltanto lunedì e martedì. Mercoledì rimarrà aperto nel pomeriggio solo tre ore, dalle 18 alle 21, mentre sarà chiuso sia venerdì che sabato (un grande ponte da Ferragosto alla domenica).

Orari ancor più restrittivi nella settimana dal 19 al 24 agosto: il pomeriggio aprirà tutti i giorni solo tre ore, dalle 18 alle 21, proprio nella settimana chiave in cui molte squadre e associazioni sportive iniziano la preparazione sportiva proprio al campo CONI.

Non certo il massimo per una città che è priva di luoghi sportivi in cui praticare attività fisica. A che servono i tanti concorsi che il Comune sta facendo da anni per incrementare il proprio personale, se non c’è neanche la possibilità di mantenere operativo l’unico impianto sportivo pubblico della città nel mese di agosto?

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.