Reggio Calabria, ennesima strage sfiorata sul Lungomare per il crollo di un grosso ramo a piazza Indipendenza | FOTO LIVE

Paura poco fa a Reggio Calabria e precisamente sul lungomare Falcomatà vicino la gelateria Cesare. Un grosso ramo di un albero si è spezzato cadendo in mezzo alla carreggiata. Per fortuna il ramo è caduto in strada senza causare conseguenze. Al momento l’area è stata recintata e sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

Non è il primo caso di grossi rami che si spezzano cadendo in mezzo alla strada e creando pericoli per i cittadini. Proprio in quel punto un anno fa un ramo aveva colpito un’auto che transitava causando anche il ferimento delle persone a bordo del mezzo.

