Reggio Calabria, code da record al Museo! Fila di turisti mai vista | FOTO

StrettoWeb

Di code ne abbiamo viste, negli anni, in questo mese di agosto, ma probabilmente – come questa volta – mai. E’ una fila da record quella che costeggia il Museo di Reggio Calabria. Parte, addirittura, dalla zona bassa della struttura, e continua per tutta la salita che conduce a Piazza De Nava e al MArRC. Le foto circolano e diventano virali su web, social e chat di gruppo.

Quella a corredo è abbastanza eloquente, è di oggi. E’ piena zeppa di turisti, anch’essi in numeri probabilmente mai così corposi, almeno da una decina di anni a questa parte. Il merito è, in buona parte, dei voli Ryanair, dei tanti turisti da tutta Italia e da tutta Europa, oltre che del fascino sempre crescente verso il simbolo artistico di questa città: i Bronzi di Riace. Insieme a loro, in questi giorni, esposti anche i Bronzi di San Casciano, che rimarranno per diversi mesi in città.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.