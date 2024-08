Reggio Calabria, barbarie a Borgo Croce: incendiato il bus navetta della splendida realtà che ha fatto rinascere il paese | FOTO

StrettoWeb

Un grave atto intimidatorio ha interessato nella notte Borgo Croce, a Fiumara di Muro (Reggio Calabria). Ignoti hanno dato fuoco al bus navetta, un simbolo del Borgo, che veniva utilizzato per accompagnare i turisti a visitare il caratteristico borgo. Il bus si trovava parcheggiato nel campo sportivo della frazione di Fiumara. Al momento sono in corso le indagini dei Carabinieri per risalire agli autori del gesto. Un passante ha trovato il bus carbonizzato all’alba e ha avvisato Mariagrazia Chirico e il fratello, Presidente e vice Presidente dell’Associazione, che hanno immediatamente chiamato i Carabinieri. L’attentato si è verificato sicuramente in piena notte: dopo l’una e prima dell’alba.

Grande tristezza e sgomento per un episodio drammatico che va a colpire una delle realtà più sane e genuine della città, che con un grande coinvolgimento dei giovani del territorio aveva fatto rivivere un piccolo borgo collinare dello Stretto attirando migliaia di turisti e catapultando l’interesse dei grandi eventi.

