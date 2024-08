Reggina-Val Gallico, al Granillo è 3-0

StrettoWeb

Prima al Granillo, ma non ufficiale. Per quello c’è da attendere domenica, per la Coppa Italia Serie D contro la Vibonese. Ma oggi la Reggina ha fatto le prove generali, in un amichevole allo stadio contro il Val Gallico di Gianluca Califano. La gara arriva in un momento un po’ particolare, con la disaffezione della piazza, le critiche, una rosa ancora incompleta, diverse uscite programmate e delle entrate che invece non arrivano, quando alla chiusura del mercato mancano due giorni.

La partita è finita 3-0. Laribi, Barillà e Barranco i marcatori. Per il primo gol su punizione; il secondo fresco di rinnovo oggi e il terzo subito ristabilitosi dopo la botta al piede che ha fatto preoccupare contro l’Ardore.

