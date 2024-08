La Reggina e il pagamento dell’abbonamento ai disabili, Ripepi: “che vergogna, tra poco faranno come in Chiesa…”

StrettoWeb

Massimo Ripepi torna a parlare di Reggina. Nella breve diretta dopo l’incontro col Prefetto Vaccaro sull’emergenza sanitaria a Reggio Calabria, il Consigliere ha voluto commentare la scelta del club di far pagare l’abbonamento anche ai disabili. “L’ultima Ballarinata è stata quella di far pagare gli abbonamenti ai disabili, per la prima volta nella storia. Una cosa vergognosa“, ha detto. “Tra poco Ballarino farà passare un cestino per le offerte alla Reggina per poter andare avanti, come si fa per le offerte in Chiesa. Se continua così la cosa diventa ancora più squallida. Non è mai successa una cosa del genere, in nessuna città, continuiamo a toccare il fondo e di questo ringraziamo Brunetti“.

“Spero che l’Assessore Nucera faccia qualcosa, io a settembre – come vi avevo detto – chiamerò Falcomatà per relazionarmi sulle attività del controllo del Comune, così come previsto dal business plan”, ha aggiunto Ripepi.

