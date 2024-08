Reggina, i nuovi numeri di maglia dei calciatori: nessuno con la “10”

StrettoWeb

Domenica la prima ufficiale in Coppa Italia Serie D, mentre dall’8 comincia il campionato. La Reggina comunica i numeri di maglia dei calciatori che fanno parte della rosa, anche di coloro considerati in partenza, ma si attendono novità anche per i nuovi.

Di seguito la numerazione, nessuno ha preso la “10”, almeno per ora:

1 Giuseppe Lumia (P)

2 Daniel Adejo

4 Francesco Salandria

6 Eliman Cham

7 Antonio Porcino

8 Gianfranco Giuliodori

9 Bruno Barranco

11 Antonino Ragusa

17 Antonino Barillà

18 Riccardo Malara

19 Riccardo Vesprini

20 Alessandro Provazza

21 Antonino Pedalino

22 Miguel A. Martinez (P)

23 Marcel Perri

24 Mohamed Laaribi

25 Christian Bonacchi

27 Lorenzo Rosseti

28 Luigi Forciniti

29 Racine Ba

36 Mario Lombardo (P)

39 Antonio Marturano (P)

50 Andrea Ingegneri

55 Raffaele Mariano

66 Stefano Parodi

68 Domenico Girasole

92 Marko Rajkovic

95 Bertony Renelus

