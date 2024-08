La Reggina lancia il live streaming: i PREZZI per abbonamenti e partita singola

StrettoWeb

“Attiva il pass per le gare interne della Reggina. Puoi sottoscrivere il tuo abbonamento annuale al costo di € 100 oppure puoi acquistare la singola gara a € 8,50. Il pagamento avverrà attraverso piattaforma paypal. Collegati sulla piattaforma playreggina1914.it, registrati e acquista il servizio che preferisci. Tutti coloro che acquisteranno l’abbonamento per l’intera stagione, in omaggio la visione della gara di coppa Italia con la Vibonese del 1° settembre 2024″. Così in una nota il club amaranto lancia il live streaming per le partite della nuova stagione.

“La piattaforma su cui verranno trasmesse la partite è curata dalla azienda reggina Auranex che si propone come consulente e manager per quanto riguarda l’ideazione e la gestione di reti interne, connettività, costruzione di identità digitali e promozione dei brand attraverso i principali canali di comunicazione, sia digitali che mainstream. Per vedere la partita, basterà collegarsi sul sito playreggina1914.it, accedere con le proprie credenziali e cliccare su live. Nel caso i diritti audio-visivi di una diversa squadra vengano acquisiti da altre emittenti, la singola gara non potrà essere trasmessa”.

