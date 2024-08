Calciomercato: la Reggina ingaggia Giuliodori, ma scoppia la rabbia dei tifosi per Dall’Oglio

StrettoWeb

La Reggina “comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Gianfranco Giuliodori che si lega al club con un contratto biennale. Argentino classe 2004, nella scorsa stagione è stato protagonista con L’Aquila dove ha collezionato 19 presenze”. Così in una breve nota il club amaranto ufficializza l’ingaggio del giovane classe 2004, in città da giorni e presente anche negli ultimi test. Intanto oggi a mezzanotte chiude il mercato da e verso le società professionistiche e la situazione legata alla rosa non è ancora definita. C’è l’incognita Martinez, la carenza di Under nati nel 2006, un Rosseti di troppo, oltre alla mancanza di almeno un attaccante e un centrocampista. E’ probabile che il club sfrutti il tempo anche successivo alla chiusura di oggi.

In merito al centrocampo, un nome uscito fuori nelle ultime ore è quello del siciliano Dall’Oglio, cresciuto calcisticamente al Sant’Agata negli ultimi anni dell’era Foti. L’addio tra il giocatore e la piazza, ormai una decina di anni fa, non fu dei migliori, con un gesto del centrocampista – un applauso ironico alla Curva che lo fischiava al Granillo – che non andò giù a nessuno. E oggi, a distanza di anni e nonostante le scuse, la città non ha dimenticato. Letto il suo nome come possibile accostamento alla Reggina, sui social è scoppiata la bufera, con messaggi eloquenti contro il giocatore e la società, rea – a detta di tanti – di “non conoscere la storia”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.