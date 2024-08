La Reggina cede un “lusso per la categoria”: Mungo va alla Puteolana

StrettoWeb

Talmente tanto “lusso per la categoria”, che alla fine la Reggina l’ha ceduto. Domenico Mungo non è più un calciatore amaranto. Era arrivato la scorsa estate “pompato” come uno dei grandi colpi della campagna acquisti del club di Ballarino, da tanti definito – ma non è stato il solo – “lusso per la categoria”. Ora è andato alla Puteolana, a titolo definitivo, come comunicato dalla stessa società.

Non ottimo il suo impatto, nonostante la titolarità e al netto di una preparazione inesistente l’anno scorso (era svincolato). Solo alla fine della stagione ha fatto vedere qualche sprazzo. Fino a qualche settimana fa sembrava dover rappresentare un punto fermo per Pergolizzi, e invece va via.

