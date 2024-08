Reggina-Ardore finisce 2-0: gara decisa negli ultimi minuti. E Barranco si fa male

StrettoWeb

Terzo ed ultimo allenamento congiunto della settimana per la Reggina, oggi al Sant’Agata impegnata contro l’Ardore, altra compagine dilettantistica del territorio. Così come negli altri due casi, anche stavolta arriva la vittoria, seppur soltanto al fotofinish. Risultato finale, infatti, di 2-0, per via delle reti di Girasole all’86 e di Ragusa all’ 88’. Un po’ di paura, in casa amaranto, per l’infortunio a Barranco, uscito dal campo dopo una botta. Nei prossimi giorni si saprà di più su entità ed eventuali tempi di recupero.

Tornando al campo, esattamente tra una settimana, domenica prossima alle ore 17, ci sarà l’esordio ufficiale. La squadra di Pergolizzi ospiterà la Vibonese per la Coppa Italia Serie D. Mercoledì invece l’ultimo allenamento congiunto contro il Val Gallico di Califano.

