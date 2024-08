Reggina, l’appello della Curva Sud: “andiamo via da questa merda di categoria”

StrettoWeb

Tra meno di un mese comincia il campionato di Serie D. La Reggina di Ballarino e Pergolizzi, che ha cominciato il ritiro da qualche settimana, si prepara a match di Coppa Italia contro la Vibonese e alla prima assoluta, in trasferta a Barcellona, in casa dell’Igea Virtus. Intanto la Curva Sud, attraverso una nota, ha chiamato a raccolta i tifosi in vista dell’amichevole contro la Palmese al Sant’Agata di giovedì 22.

“Rieccoci, alle porte della nuova stagione, più carichi che mai. Finalmente riappropriatici del nostro marchio e della nostra storia, siamo pronti ad affrontare un’altra annata tra i tristi campi della serie D con un unico obiettivo: andare via da questa merda di categoria. Sappiamo tutti che Reggio e la Reggina non meritano certo questi palcoscenici, perciò invitiamo tutti i tifosi ad essere presenti al centro sportivo Sant’Agata in occasione dell’amichevole contro la Palmese giovedì 22 alle ore 17.30, per trasmettere a squadra, dirigenza e società la nostra carica e la nostra determinazione per raggiungere tutti insieme l’obiettivo prefissato”, si legge.

