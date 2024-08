Reggina, 3 reti al Melito nell’allenamento congiunto di oggi: i marcatori

StrettoWeb

Reggina in campo questo pomeriggio al Sant’Agata per l’allenamento congiunto contro il Melito, compagine dilettantistica del territorio. Risultato finale: 3-0. A segno Provazza nel primo tempo e Barranco e Vesprini nella ripresa. Prima della partita, il Presidente Virgilio Minniti ha consegnato la maglia ufficiale e un mazzo di fiori ai dirigenti dell’ASD Melito, in ricordo di Domenico Orlando, il ragazzo scomparso prematuramente in un tragico incidente stradale nella notte di Ferragosto. Questo pomeriggio, tra l’altro, visita al centro sportivo da parte della squadra Primavera della Reggina 1965-1966, la prima assoluta della storia, nata in seguito alla prima promozione in Serie B.

Tornando alla Reggina e ad oggi, la squadra è attesa da altri due allenamenti congiunti in settimana, che avvicineranno alla prima della stagione, la sfida di Coppa contro la Vibonese dell’1 settembre. L’8, invece, al via il campionato in casa dell’Igea Virtus.

