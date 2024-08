Recupero dei sentieri a Milazzo, firmata la convenzione con l’associazione Promontorio

StrettoWeb

Recuperare i sentieri storico-naturalistici presenti sul territorio comunale ed in particolare a Capo Milazzo. E’ questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale che ha approvato un protocollo d’intesa con l’associazione “Il promontorio” per avviare una collaborazione che porti al ripristino e alla successiva manutenzione di queste aree di grande fascino, molto ricercate dagli amanti della natura e del trekking. L’accordo, formalizzato con un provvedimento dell’Esecutivo, prevede la creazione di una unità organizzativa/operativa che consenta di migliorare le condizioni dei sentieri, riaprendo quelli che sono chiusi, al fine di favorirne la fruizione a cittadini e turisti. L’Associazione avrà il compito di redigere dei progetti che permetteranno la messa in sicurezza dei sentieri e tali progetti saranno valutati e finanzianti dall’Amministrazione. Non è escluso anche un coinvolgimento dell’Area marina e della Fondazione Lucifero visto che molti sentieri ricadono nelle aree di competenza di questi due enti. Successivamente la stessa “Il Promontorio” provvederà alla manutenzione dei sentieri stessi.

“”Uno degli obiettivi dell’Amministrazione – spiega il sindaco Pippo Midili – è la promozione del patrimonio ambientale e storico-culturale della città nell’ottica proprio della compatibilità ambientale. Nel territorio sono presenti numerosi sentieri naturalistici di rara bellezza da valorizzare e manutenzionare. L’associazione “Il promontorio” ha adeguata esperienza nell’ambito della realizzazione di una adeguata progettualità e peraltro è animata dallo stesso scopo nostro di promuovere il patrimonio ambientale. Ecco quindi che sono certo che questa collaborazione sarà produttiva in quanto il ripristino della fruibilità comporterà notevoli benefici per la nostra città, soprattutto in termini di immagine, grazie alla pubblicità delle visite guidate ed al possibile inserimento in eventi turistici di più grande portata”.

E di questo è convinto anche il presidente dell’associazione, Francesco Currò. “Siamo certi che da questa collaborazione vi saranno benefici per Milazzo – afferma – visto che oltre ad assicurare al Comune una manutenzione senza oneri dei sentieri ripristinati, potremo far inserire questi sentieri in un sistema di fruizione compatibile più ampio a livello regionale, nazionale ed europeo. In questi anni abbiamo notato l’interesse dei visitatori per queste aree di grande bellezza e pregio e quindi ritengo che sia giusto mettere a disposizione del turista anche sentieri che ad oggi sono interdetti al transito attraverso una adeguata attività di recupero”.

