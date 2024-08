Pulite le spiagge di Pellaro e Bocale: l’iniziativa dell’Ass. Don Milani

StrettoWeb

“Proprio nella giornata di ieri si è conclusa la due giorni di attività dei soci della Don Milani, insieme con il Bocale Calcio Admo, inerente la pulizia delle spiagge di Pellaro e Bocale. Due giorni intensi, fatti anche di tanto divertimento che ha visto pure la fattiva collaborazione dei bagnanti. Il senso civico al centro di tutto, il senso del volontariato gratuito come supporto incondizionato allPulite le spiagge di Pellaro e Bocale: l’iniziativa dell’Ass. Don Milania collettività”.

“Questi i progetti portati avanti dalla Don Milani e dal Bocale Calcio Admo del Presidente Filippo Cogliardro che non finiremo mai di ringraziare per il supporto. Insieme per raggiungere sempre grandi risultati”. Così in una nota il Presidente Don Milani, l’Avv. Pollifroni Filippo.

