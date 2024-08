StrettoWeb

Dalle 8:25 squadre dei vigili del fuoco di Brindisi stanno intervenendo a Cisternino per il crollo di un trullo dovuto a un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. Soccorsa una donna ferita, in corso le operazioni di ricerca di un uomo segnalato come disperso.

