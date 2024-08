Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani giovedì 8 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Vibo Valentia per Giovedì 8 Agosto promettono una giornata all’insegna del bel tempo e del cielo sereno. Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa quasi del tutto assente, con temperature gradevoli e venti leggeri.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 27°C, con una leggera percezione di calore di 28,7°C. I venti soffieranno da Nord Ovest con una velocità di circa 11,8km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e una temperatura massima di 28,9°C. I venti provenienti da Nord Ovest aumenteranno leggermente la loro intensità, raggiungendo i 13,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 55% e non sono previste precipitazioni.

In serata, il cielo a Vibo Valentia sarà ancora sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 22,6°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 7,5km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 84%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni e i venti saranno generalmente leggeri. È consigliabile godersi una giornata all’aria aperta, approfittando del bel tempo che caratterizzerà la città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22.2° perc. +22.7° Assenti 1.4 OSO max 5.9 Libeccio 85 % 1013 hPa 5 cielo sereno +23.1° perc. +23.6° Assenti 1.3 OSO max 7 Libeccio 82 % 1013 hPa 8 cielo sereno +27° perc. +28.1° Assenti 9.8 ONO max 9.4 Maestrale 60 % 1014 hPa 11 cielo sereno +28.3° perc. +29.4° prob. 10 % 14.6 ONO max 13.8 Maestrale 55 % 1014 hPa 14 cielo sereno +28.2° perc. +28.9° prob. 15 % 11.3 NO max 11.8 Maestrale 52 % 1013 hPa 17 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 14 % 9.5 ONO max 11.7 Maestrale 62 % 1013 hPa 20 cielo sereno +22.4° perc. +22.8° Assenti 3.9 OSO max 8.5 Libeccio 83 % 1014 hPa 23 cielo sereno +21.5° perc. +22° Assenti 4.4 S max 6.3 Ostro 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 19:55

