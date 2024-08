Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Vibo Valentia prevedono condizioni generalmente stabili con cielo parzialmente nuvoloso durante la giornata.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 63% e il 76%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità intorno ai 5 km/h.

Al mattino, la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 79%, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 26,1°C verso le 09:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 11,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 46%. Le temperature massime saranno di circa 26,8°C con una leggera probabilità di precipitazioni intorno al 4%.

In serata, la situazione meteorologica rimarrà stabile con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 63% e il 76%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia per Domenica 25 Agosto indicano condizioni generali di stabilità con cielo parzialmente nuvoloso e temperature gradevoli. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +22° perc. +22.5° Assenti 4.2 ONO max 9 Maestrale 88 % 1015 hPa 5 nubi sparse +22.4° perc. +22.9° Assenti 3.6 ONO max 7.8 Maestrale 85 % 1015 hPa 8 nubi sparse +25.4° perc. +25.8° Assenti 9.8 ONO max 10.5 Maestrale 69 % 1015 hPa 11 nubi sparse +26.8° perc. +28° Assenti 15.8 ONO max 15.5 Maestrale 63 % 1014 hPa 14 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 11 % 13.5 ONO max 14.9 Maestrale 61 % 1013 hPa 17 nubi sparse +24.3° perc. +24.6° prob. 11 % 10.2 ONO max 14.4 Maestrale 70 % 1013 hPa 20 nubi sparse +22.2° perc. +22.6° Assenti 5.5 O max 8.4 Ponente 82 % 1014 hPa 23 nubi sparse +21.4° perc. +21.8° Assenti 4 SO max 6.6 Libeccio 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:32

